台東縣政府自109學年度起，於新生、卑南及豐田等3所國中，首創辦理新媒體互動班、時尚美學設計班、流行音樂表演班等創新教育課程班級，縣饒慶鈴期望透過創新教育課程的規畫，培養未來需要人才，讓孩子及早規畫自己人生，築夢成真，歡迎六年級畢業生報名。

台東縣政府教育處指出，3校創新教育課程分別為：新生國中新媒體互動班，課程包含科技資訊與媒體素養兩大主軸，培養學生具備善用科技、資訊與各類媒體之能力。

卑南國中時尚美學設計班，結合時尚、美學、設計及國際4個面向，培育具創意設計及設計美學實踐的未來人才。豐田國中流行音樂表演班，課程包含音樂專業、鑑賞能力及音樂產業分組實作，培育音樂產業專業及表演人才。

縣長饒慶鈴表示，這是台東首創的創新教育課程，而且有很多的知名專家、學者及在地的產業負責人協助參與，透過創新班級的成立，孩子可以選擇自己要做的夢，並且讓天賦自由、夢想成真，是別縣市孩子所享受不到的。

未來各校招生前會先規畫創新課程體驗營，讓想要參加的國小應屆畢業生可以先認識及體驗創新班級的核心課程，做出適合自己的選擇，找到1條適合自己的路。

(中時 )