新冠肺炎升溫，北市學校防疫工作嚴陣以待，為提供師生良好健康中心環境與空氣品質，商雲數據科技股份有限公司捐贈50台空氣清淨機給北市公立學校健康中心使用，北市副市長黃珊珊表示，北市完成不可能人物，讓學校每班都有一支額溫槍，因為民間各方努力下，守住校園防線。

黃珊珊表示，最近疫情嚴峻，台北市教育局人仰馬翻，很多民間支持學校，因為孩子不能有任何的閃失，這個空氣清淨機，對我們殺菌功能，對學校健康中心有很大的幫助 。而北市班級怎麼做到一班一個額溫槍，這是不可能的任務，因為有民間的力量，守住校園防線。

為提供師生 良好健康中心環境與空氣品質，商雲數據科技股份有限公司捐贈 50 台空氣清淨機給北市公立學校健康中心;另為使本市公立國小防疫資源更為完整， 財團法人郭錫瑠先生文教基金會捐贈本市公立國小109萬2000元，供學校購買乾洗手、肥皂、消毒液、體溫計、空氣清淨機等防疫物資，讓學校有充足防疫物品，實為企業捐資興學之典範。

商雲數據科技公司執行長程嘉遠則表示，站在居家防疫第一線，希望能保護校園師生。該空氣清淨機有經陽明大學實測，具有殺菌功能，另也不需清洗濾網，供學校便利使用。

教育局指出，健康校園環境為親師生共同目標，商雲數據科技股份有限公司與財團法人郭錫瑠先生文教基金會無私奉獻支持的力量，捐贈靜電空氣濾網50台與防疫物資經費109萬2000 元，提供北市學校防疫協助，足以證明台北是一個充滿 教育愛的城市。

(中時 )