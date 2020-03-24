高雄莊姓男子夥同1男2女到汽車旅館開毒趴，提供K他命、毒咖啡包給眾人享用，不料蔡姓女子吸食後中毒，送醫成植物人於5個月後過世。莊男一審遭判7年5月，二審查出蔡女赴約前就吸毒，改判莊男2年。高雄高分院24日更一審宣判，認定莊男不須負全責，駁回上訴。

2016年12月30日一早，莊男邀約詹姓男子及蔡姓、陳姓女子一同到左營區某家汽車旅館開毒趴，莊男一進房間就拿出K他命粉末供蔡女及詹男吸食，另外又拿出毒咖啡包，沖泡後讓蔡女、陳女飲用助興。

沒想到，蔡女一喝竟出現臉部身體抽蓄、神智不清、傻笑、大吼大叫、四肢僵硬等情形，嚇壞眾人。眾人中午時份決定驅車帶蔡女就醫，途中行經十全路某私人神壇時，一行人竟帶蔡女前往收驚，直到下午2點才將人送至高醫急診室急救。

蔡女到院時已無心跳，經急救後恢復自主循環，但有急性呼吸衰竭、急性腎損傷、疑似橫紋肌溶解症、藥物中毒、腦水腫等症狀，之後便陷入昏迷，呈現植物人狀態。2017年3月轉送民生醫院，2個月後過世。

一審法官認為，莊男提供兩項毒品，導致蔡女短時間內施用大量毒品中毒死亡，依《藥事法》轉讓偽藥致死罪重判7年5月。但二審法官查出，蔡女赴約前就在家喝了毒咖啡、車上吸了一支K煙，亦有可能致死，僅以轉讓偽藥罪改判莊男2年。

高雄高分院更一審法官認為，沒有足夠證據證明莊男知道蔡女開趴前就吸毒，因此蔡女「吸毒致死」並非莊男之全責，駁回上訴維持原判。另蔡女家屬向莊男等人提出763萬餘元民事附帶求償也遭駁回，全案可上訴。

高雄高分院,橋頭地方法院,汽車旅館,毒趴,K他命,毒咖啡,藥事法,植物人

(中時 )