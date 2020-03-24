新冠病毒COVID 19的全球大流行，造成國際物流與貿易的停滯，不過這肯亞漁民來說，卻帶來了意想不到的好處。由於現在中國大陸的冷凍魚片無法進口，因此當地轉而購買肯亞漁民在維多利亞湖捕獲的鮮魚。

路透社報導，中國大陸貿易力量的強勢，使得肯亞當地漁民處境辛苦，根據國際貿易中心(International Trade Center)的數據，以2018年為例，中國大陸銷售給肯亞價值2320萬美元的冷凍魚，佔領了肯亞的魚獲市場，幾乎所有的魚類進口都來自中國大陸。長期以來，肯亞漁民一直抱怨，廉價進口的冷凍漁，幾乎扼殺了當地漁民生計。

然而，新冠病毒的蔓延，中止了中國大陸的進口業，很快魚肉供應緊缺，使得肯亞消費者轉向購買當地的魚類，對當地漁民而言是個好消息。但是，從較大的經濟角度來看，接下來肯亞會遇到供不應求的麻煩，因為當地漁獲量僅能提供消費量的三分之一。

雖然如此，肯亞漁民仍然樂於享受這段時間的榮景，38歲的漁民米索迪（Maurice Misodhi）表示，在他年輕的時候，他每天辛捕魚，風雨無阻。然後在登加海灘（Dunga Beach）邊賣魚，生意很好，幾乎沒有賣不完的時候。但是在中國大陸的漁獲傾銷以後，就只能把魚獲賣給需要新鮮魚肉的高級餐廳，但是畢竟管道很少，需求量也不多，過得頗為辛苦。

他說：「這陣子不同了，我們漁民終於露出微笑，當然不是看到疫情嚴重，而是因為我們現在可以高價出售魚肉。」

一公斤尼羅河鱸魚價格，從一個月前的250先令（2.5美元）-已飆升至350先令(3.5美元)，漲幅40%。

魚類貿易商瑪麗·迪迪(Mary Didi)表示，以前通常從中國大陸供應商那裡買魚，但現在轉向到米索迪這樣的漁夫。她說：「從中國大陸的魚肉供應短少了，即使有，許多客戶也表示，這陣子不想買來自中國大陸的魚肉，他們擔心魚肉也會傳染病毒。為了保持魚肉供應，也不得不購買來自維多利亞湖的魚。」

鄧加海灘管理處董事長奧蒂埃諾(Bob Otieno)表示，目前銷售量猛增。海灘每天捕到的魚獲為1噸至1.5噸，過去兩個星期的銷售量已從50％上升至90％。

不過，這遠遠不夠肯亞的銷費量，根據2019年政府的數據，肯亞每年自產的漁獲18萬噸，但消費量約50萬噸。

肯亞政府負責湖區漁業的助理部長克里斯蒂娜‧阿迪安博(Christine Adhiambo)表示，肯亞的漁獲不足，這就是為什麼我們嚴重依賴中國 大陸的冷凍魚肉。

(中時電子報)