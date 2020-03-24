國標女王劉真22日病逝北榮，享年44歲。辛龍面臨喪妻之痛，透過老闆吳宗憲表達「撕心裂肺」的心情，據悉，劉真的醫藥費高達百萬，就連慰問過辛龍的余天也坦言，他的經濟狀況並不好，事實上，他曾在節目上透露，家裡一度因為生意失敗被查封，父母也積鬱成疾過世，辛龍提到這段往事曾哽咽，「有5年的時間，我覺得我沒有笑的權力」。

辛龍2017年曾在《命運好好玩》透露，小時候家境不錯，爸爸從演藝圈轉行做生意，某次接到一筆珠寶大生意，當時郵輪載著好幾個貨櫃的珠寶要到台灣，沒想到郵輪卻在進港時觸礁沉沒，珠寶就這樣沒了，從此家道中落，家裡甚至被查封。

扛劉真百萬醫療費！辛龍淚認不好過 。（圖／翻攝自臉書）

之後辛龍的父親罹患糖尿病，加上其他併發症不幸過世，當時辛龍人還站在台上演出，但他強忍淚水，硬是將表演做完，「那時候長達4、5年，我覺得我沒有笑的權利，有段時間沒辦法走出自己」。辛龍坦言，當時全靠媽媽鼓勵度過陰霾，過了2、3年，媽媽也因為過度思念父親，抑鬱成疾離開人世，辛龍談到這段往事甚至一度泛下淚光。

面對劉真過世後的安排，身為演藝圈大哥的余天，幫忙協助找治喪委員會，被問到醫藥費一事，余天表示，「其實老實講，辛龍經濟不是挺好的，兩夫妻老實講，你說有固定收入，沒有嘛…，名人都是這樣，外表光鮮亮麗，其實大家都想不到，所以剛才討論到這點，有人想送花籃到會館，乾脆就不要了，直接現金收起來，以後基金會為小孩出力」。

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(中時電子報)