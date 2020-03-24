韓國疫情為何突然止住？引起網友討論。（圖／擷自PTT）

新冠肺炎全球確診人數不斷上升，連國內確診病例都超過200人，不過有網友發現，根據最新疫情統計，韓國近日確診人數明顯趨緩，從單日激增近1千人，減少到1天幾十例，好奇韓國在防疫上到底做了什麼？內行人點出，「大量檢驗勝過一切措施」。

根據韓國疾病管理本部KCDC統計發現，韓國確診總人數從2月19日起開始攀高，但3月中旬後又明顯緩和，有網友在PTT發文詢問「不清楚韓國做了什麼事情，讓確診人數逐漸趨緩？」其他網友則紛紛回應「認真篩檢」、「狂驗了30萬人，隔離一堆無症狀帶原者」、「跟只會蓋牌不一樣」、「事實證明，大量檢驗勝過一切措施」、「看看哪一國有驗到30萬人這麼多？沒人比得上」，多數網友認為，韓國疫情趨緩歸功於「大量檢驗」。

韓國新冠肺炎確診人數從2月19日開始攀高，3月中旬後又趨向緩和。藍色曲線為確診總人數，綠色長條為每日新增病例。(圖/擷自韓國KCDC官網疫情統計圖)

綜合外媒報導，南韓目前單日採檢量可達1萬5千人次，南韓甚至在各地設置「得來速」，民眾只要開車進入檢疫區，全程待在車內，前後不到10分鐘就完成採樣，24小時內就能知道結果，一個檢測站一天可檢驗超過380人，還可同時減少醫護人員和病患的接觸。網友盛讚「在最短時間內掌握最多確診人數」，應是韓國遏止疫情擴散的重要關鍵。

(中時電子報)