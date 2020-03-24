鼎金國中校舍建築，俯瞰即是一個「鼎」字，以永續校園、綠建築的概念打造。（高市工務局提供／袁庭堯高雄傳真）

林園行政中心擁有退縮人行道與開放空間廣場，符合綠建築設計，更融入「高雄厝」屋頂綠能、深陽台與垂直森林綠化等手法，創造新穎之行政中心建築意象。（高市工務局提供／袁庭堯高雄傳真）

象徵城市建築設計實力的「2020年建築園冶獎」23日揭曉，高雄市政府囊括12項獎，其中工務局獲公共建築、校園建築景觀類共8項大獎，水利局則獲公共建築景觀類2項獎，都發局獲社區文化景觀營造類2項獎。

建築園冶獎已邁入第25屆，每年皆廣邀專業人士遴選出用心規劃及營建施工的作品，提升優質住宅環境並形塑城鄉美學新風貌，

工務局公共建築景觀類得獎作品為前鎮區汕頭公園、小港森林公園、高齡整合長期照護中心、杉林區第四公墓暨納骨塔、林園區行政中心。

高齡整合長期照護中心以飯店HOTEL、居家HOME、醫院HOSPITAL（3H）為設計概念，結合「高雄厝」設計理念打造優質長照環境。林園行政中心擁有退縮人行道與開放空間廣場，符合綠建築設計，更融入「高雄厝」屋頂綠能、深陽台與垂直森林綠化等手法，創造新穎之行政中心建築意象。

汕頭公園則是高雄首座公民參與式公園，由居民提案設計，懷舊與創意並行，入口處還有居民創作的窯燒手工陶板入口牆，展現公民參與的創造力。

校園建築景觀類作品中，三民家商成功打造城市裡的養蜂基地，該校餐飲科學生也在屋頂菜園創造出空中有機廚房，這個計畫也甫獲衛福部2019年台灣健康城市暨高齡友善城市獎中獲得「健康環境獎」。大寮國中、鼎金國中兩案也以永續校園、綠建築的概念，創造出自然和諧的教學空間，設計獲得評審青睞。

此外，水利局青埔溝水質淨化現地處理工程、岡山橋頭污水處理廠新建工程也獲公共建築景觀類獎；都發局大樹區「綠新檨腳」、阿蓮區「樸園古厝＆觀」社造計畫也獲社區文化景觀營造類獎肯定。

(中時 )