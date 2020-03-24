生肖劈腿指數公開，命理專家詹惟中老師就分析本周生肖中的劈腿運勢，快來看看有哪些生肖容易劈腿，有哪些生肖除了感情上的劈腿，其他地方劈可能過得更好。

屬鼠的人：

詹惟中老師表示，把持自身，避開誘惑，不鼓勵你劈腿，也千萬別因為外在的誘惑，破壞了自身的情感。

屬牛的人：

屬牛的人會有財富上的劈腿，多元投資而且財源滾滾，財運不錯。

屬兔的人：

劈腿阻礙大，保守為原則，財富、工作、愛情的劈腿都不要，好好守好規矩就好。

屬蛇的人：

安全投資，獲取小利，可以透過投資上的劈腿，獲得一些小小的利益。

屬猴的人：

身兼二職容易出包，屬猴的人如果原本的工作不能兼職，就不要兼兩差，因為容易被抓包。

屬豬的人：

貪心自滿，樂極生悲。屬豬的人本身已經有對象也不要劈腿，甚至已經在劈腿的，不要太開心，因為容易樂極生悲，還是要以保守為原則。

2020年3月22日～2020年3月28日 你有劈腿過嗎？

(中時電子報)