生肖劈腿指數公開，命理專家詹惟中老師就分析本周生肖中的劈腿運勢，快來看看有哪些生肖容易劈腿，有哪些生肖除了感情上的劈腿，其他地方劈可能過得更好。
屬鼠的人：
詹惟中老師表示，把持自身，避開誘惑，不鼓勵你劈腿，也千萬別因為外在的誘惑，破壞了自身的情感。
屬牛的人：
屬牛的人會有財富上的劈腿，多元投資而且財源滾滾，財運不錯。
屬兔的人：
劈腿阻礙大，保守為原則，財富、工作、愛情的劈腿都不要，好好守好規矩就好。
屬蛇的人：
安全投資，獲取小利，可以透過投資上的劈腿，獲得一些小小的利益。
屬猴的人：
身兼二職容易出包，屬猴的人如果原本的工作不能兼職，就不要兼兩差，因為容易被抓包。
屬豬的人：
貪心自滿，樂極生悲。屬豬的人本身已經有對象也不要劈腿，甚至已經在劈腿的，不要太開心，因為容易樂極生悲，還是要以保守為原則。
(中時電子報)
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