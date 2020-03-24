中華郵政公司今日宣布3月25日起調降存款利率，調降幅度為0.030至0.270個百分點，是繼2016年7月之後再度調降，影響2859萬存戶。

郵局目前存簿儲金有2859萬戶，其中包括定期儲金630萬戶與劃撥儲金157萬戶。中華郵政表示，3月25日起調整存款利率，調降幅度為0.030至0.270個百分點。各期別郵政定期儲金利率調整如下：

（一）一月期定期儲金年利率

一般：固定0.340％、機動0.340％

5百萬元(含)以上：固定0.080％、機動0.080％

（二）三月期定期儲金年利率

一般：固定0.400％、機動0.410％

5百萬元(含)以上：固定0.090％、機動0.090％

（三）六月期定期儲金年利率

一般：固定0.500％、機動0.530％

5百萬元(含)以上：固定0.100％、機動0.100％

（四）九月期定期儲金年利率

一般：固定0.500％、機動0.535％

5百萬元(含)以上：固定0.110％、機動0.110％

（五）一年期定期儲金年利率

一般：固定0.780％、機動0.810％

5百萬元(含)以上：固定0.130％、機動0.130％

（六）二年期定期儲金年利率

一般：固定0.785％、機動0.845％

5百萬元(含)以上：固定0.140％、機動0.140％

（七）三年期定期儲金年利率

一般：固定0.790％、機動0.845％。

5百萬元(含)以上：固定0.150％、機動0.150％

其他調整，郵政存簿儲金年利率0.120％、郵政劃撥儲金（未領用支票戶）年利率0.040％、公教存款年利率0.785％。

(中時 )