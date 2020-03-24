中華郵政公司宣布，自3月25日起調整存款利率，調降幅度為0.030至0.270個百分點。

一、各期別郵政定期儲金利率調整如下：

（一）一月期定期儲金年利率：

一般：固定0.340％、機動0.340％。5百萬元(含)以上：固定0.080％、機動0.080％。

（二）三月期定期儲金年利率：

一般：固定0.400％、機動0.410％。5百萬元(含)以上：固定0.090％、機動0.090％。

（三）六月期定期儲金年利率：

一般：固定0.500％、機動0.530％。5百萬元(含)以上：固定0.100％、機動0.100％。

（四）九月期定期儲金年利率：

一般：固定0.500％、機動0.535％。5百萬元(含)以上：固定0.110％、機動0.110％。

（五）一年期定期儲金年利率：

一般：固定0.780％、機動0.810％。5百萬元(含)以上：固定0.130％、機動0.130％。

（六）二年期定期儲金年利率：

一般：固定0.785％、機動0.845％。5百萬元(含)以上：固定0.140％、機動0.140％。

（七）三年期定期儲金年利率：

一般：固定0.790％、機動0.845％。5百萬元(含)以上：固定0.150％、機動0.150％。

二、郵政存簿儲金年利率0.120％。

三、媒體轉帳薪資存款年利率0.200％。

四、郵政劃撥儲金（未領用支票戶）年利率0.040％。

五、公教存款年利率0.785％。

(工商 )