新冠肺炎衝擊全球疫情擴散猛烈，世界各地的醫療工作人員站在第一線抗疫，許多人會在社群平台上分享自己和病毒奮戰的成果。其中一位醫護人員

covid_nurses在Instagram上貼出許多醫生和護士們，因為長時間配戴防疫裝備，在臉上壓出了暗紅色瘀傷的照片，令大批網友動容紛紛留言鼓勵。

透過相片可清楚看到，醫護人員臉上的暗紅色的勒痕與瘀傷，一條條橫跨了額頭和鼻子，整張臉都是因長時間配戴護目鏡所產生的壓痕。covid_nurses在貼文中寫道，「致所有在前線的護士與醫師，向所有在世界各地服務的醫師與護士致敬！」貼文下方則湧入許多網友留言加油、打氣。

新冠肺炎疫情持續蔓延，全球超過37萬例確診、1.6萬人死亡。世界各國的醫護站上第一線救治患者，對抗疫情，他們長時間配戴護目鏡、穿戴防護衣，甚至無法好好吃飯和休息。

日前義大利一名23歲的護士阿萊西亞，就在Instagram上PO出自己摘下口罩的樣子，臉上同樣有著深深的紅色瘀痕。她提到只要穿上防護裝備，就代表至少有6個小時的時間她不能喝水也不能去廁所，對於長時間穿著防護服工作感到非常疲累，也很擔心自己會受到感染。

義大利護士阿萊西亞，因長時間穿著防護裝備臉上佈滿壓痕（圖／翻攝alessiabonari Instagram）

儘管如此，她仍會堅守工作崗位，因為這是自己的工作，也為此感到自豪，最後希望大家體諒醫務人員的辛苦，遵守規定不要隨意出門。貼文一出，隨即獲得大批網友留言按讚，並向她及所有在前線的醫護人員表示感謝。

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(中時電子報)