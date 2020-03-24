今下午5時許，新北市一名28歲羅姓男子騎車載著26歲的黃姓女友人，騎車行經新莊區重新堤外道14K時，疑不明原因自撞電線桿，羅男當場失去生命跡象，送醫前已明顯死亡，至於黃女則頭部血腫、意識不清，送往板橋亞東醫院急救中，詳細事發原因，仍待進一步釐清。

(中時電子報)