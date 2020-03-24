新莊騎士自撞電線桿 28歲男傷重不治 18:302020/03/24 中時電子報 吳亮賢 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 機車疑不明原因自撞電線桿。(翻攝照片╱吳亮賢新北傳真) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 今下午5時許，新北市一名28歲羅姓男子騎車載著26歲的黃姓女友人，騎車行經新莊區重新堤外道14K時，疑不明原因自撞電線桿，羅男當場失去生命跡象，送醫前已明顯死亡，至於黃女則頭部血腫、意識不清，送往板橋亞東醫院急救中，詳細事發原因，仍待進一步釐清。 (中時電子報) #騎車 #自撞電線桿 #送往 #女姓 #新莊 也許您會感興趣 推薦閱讀 越南女酒後騎車自摔關渡橋頭 頭部重創亡 09:532020/03/20 社會 新莊男欲跳橋 熟識警談心喊話阻憾事 12:082020/03/20 社會 邱純枝：東元不修正成長目標 20:012020/03/20 財經 攤商騎車掉13萬 警細看監視影片2小時追回鉅款 20:122020/03/20 社會 東元將開發新莊廠、松江大樓 04:092020/03/21 財經要聞 蘆洲女居家檢疫第2天 竟騎車買晚餐遭警查獲 20:402020/03/23 生活 新莊龍安路疑水管爆裂 路面隆起水淹馬路 17:182020/03/24 社會 社會熱門新聞 彰化第8名新冠肺炎確診 留美女學生5家人隔離 - 社會 檢疫男偷跑10分鐘 桃警火速逮人開罰 - 社會 彭文正告蔡英文博士論文不存在 這位法官中籤了 - 社會 韓國破例 公開示眾移送N號房主嫌「博士」趙如彬 - 社會 板橋男疑喝毒咖啡包 攔計程車冒汗昏迷不治 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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