行政院長蘇貞昌再批大陸隱瞞疫情，對此大陸國台辦發言人朱鳳蓮24日批蘇貞昌無恥散佈「蘇式謊言」，公然造謠大陸「隱瞞疫情」這種借製造謊言來煽動歧視、仇恨的表演，將蘇的惡毒本性暴露於世人面前，升高兩岸對立，惡化兩岸關係氣氛，既無恥又令人厭惡。

朱鳳蓮24日表示，在過去兩個多月時間裡，大陸民眾團結一心，奮力抗擊疫情，取得的成績舉世公認，為全世界防疫贏得了寶貴時間。同時，大陸始終本著對台灣民眾生命健康福祉高度負責的態度，從一開始就向合灣有關方面通報疫情資訊，包括專門通報大陸與世衛組織分享新冠病毒基因序列和獲取相關基因序列途徑的資訊。截至3月24日已通報101次。民進黨當局從來不敢將這些真相告訴台灣民眾。

朱鳳蓮指出，「蘇式謊言」屢次被事實打臉。當前台灣疫情形勢不斷加劇。奉勸民進黨當局和蘇貞昌們立即停止傳播政治病毒。借疫情不斷「點火」，升高兩岸對立，惡化兩岸關係氣氛，既無恥又令人厭惡。

(旺報 )