北橫櫻花季攝影賽得獎作品。(桃園市風景區管理處提供／呂筱蟬桃園傳真）

北橫櫻花季攝影賽得獎作品。(桃園市風景區管理處提供／呂筱蟬桃園傳真）

桃園市政府風景區管理處主辦今年「北橫櫻花季」攝影比賽，吸引406件作品報名，評審結果揭曉，由退休人士余國輝作品「光芒萬丈」贏得金牌獎獲5萬元獎金；銀牌為陳紫晴的「北橫櫻花季」、銅牌為黃慧琴的「櫻花夕陽」，各獲獎金3萬、2萬元。

具有20餘年拍攝經驗的余國輝表示，加入國內各類攝影學會外，更專注拍攝技巧及攝影機各項功能的操作，在過去5至6年間，每逢2月底至3月初時，都會到拉拉山取景、拍攝、體驗櫻花之美。

他說，這次的作品原本預定是要以雲海的壯闊美景為主軸，光是等待令自己滿意的雲海取景，足足等了3天，而其中1日的黃昏時刻，霞光忽明忽爍地從雲層照射出來，光芒萬丈的景象，讓他又驚又喜，立刻藉由自己熟悉的拍攝技巧，瞬間捕捉難得的一刻。

余國輝說，逆光的景色就一般而言是不好拍攝的，如何能在保持逆光原有的氛圍下，又不至讓周圍的自然風景過暗，確實是考驗著拍攝者的技巧，他藉由縫型黑卡的輔助，及平日的拍攝經驗，順利捕捉原始場景的樣貌，能透過此次比賽獲選金獎肯定對攝影的付出，非常開心。

今年活動除選出前三名外，另有優選及佳作共計42件作品，將自3月27日起至4月9日於頭寮經國紀念館1樓展出。

(中時 )