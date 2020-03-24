3Q哥陳柏惟邀港人來台當兵，網友反應。（圖／取自「3Q陳柏惟立委網路後援會」）

台灣基進立委「3Q哥」陳柏惟今（24）日在立院質詢行政院長蘇貞昌時指出，我們邀請香港人來台灣當兵，有三個好處：第一，他比我們年輕；第二，他比我們更討厭大陸；第三，可以增加我們勞工人數。可否考慮這件事情？

陳柏惟表示，「今日香港，明日台灣」，聲援香港不是說說而已，有一個實際上可以做的，我們邀請香港人來台灣當兵，是當兵不是當官喔，不是當軍官。

陳柏惟分析，當兵有3好處，第一，他比我們年輕；第二，他比我們更討厭大陸；第三，可以增加我們勞工人數。可否考慮這件事情？

蘇貞昌回答指出，這個我看，可能要慎重！

網友在「3Q陳柏惟立委網路後援會」留言，「這是？？？」「真心公三小？」、「你欠思考喔」、「請3Q不要把自己當作藝人搞笑！莫忘初衷，選民都用顯微鏡監督您一人」、「沒啥可說嗎？高知名度更要謹言慎行！」「是在開玩笑嗎？」、「 以後發言要更謹慎！！！」

陳柏惟也在臉書回應，「我收到大家的意見了，今天是內政質詢，這是因應中華民國憲政能引渡香港人的一種方法，因為投資移民、婚姻移民、學生簽證不能解決香港來台問題，議題上不妥就再修正，這樣的發言我也要承受後果，再次謝謝大家的意見我其實講了15分鐘，很可惜聚焦在這個點，我會再調整，很抱歉讓大家費心」。

「3Q陳柏惟立委網路後援會」隨即關閉留言功能。

(中時電子報)