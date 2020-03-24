浤圃「星捷座」，今年開賣迄今，短短3個月已熱銷百戶。（業者提供／柯宗緯高雄傳真）

看準軌道經濟盛行，距離捷運附近房地產較有升值空間。南台灣卓越精工品牌「浤圃建設」位在海科大景觀第一排，R20捷運站前，興建全棟184戶的飯店式精品宅-浤圃「星捷座」，總價最低380萬元起，今年開賣迄今，短短3個月已熱銷百戶。

業者指出，由於該案緊鄰萬坪後勁公園，再加上增值保值地段、全方位生活機能，造就投資客爭相投資。從1月1日公開至今，天天人潮踴躍，買氣沸騰，短短3個月已狂銷破百戶，勇奪楠梓之冠。

楠梓第一「浤圃星捷座」以超值強CP值，匯集捷運、高鐵、國道，省道、台鐵、公園、校園大景、無限棟距一次到位。其無可取代的完美地段、超越同級的優勢規劃，展現絕無僅有的十項全能價值。

浤圃 「星捷座」傲視全區，最強精品建材！時尚廚房採SVAGO微波烤箱、SAKURA烘碗機／瓦斯爐／排油煙機／淨水器、Hanex人造石檯面。精品臥房採INAX日本免治馬桶、Panasonic主臥浴室四合一暖風機， HCG面盆龍頭、American Standard面盆及浴缸龍頭、SHENGYI淋浴拉門，BWT水塔淨水系統，WAFERLOCK感應式三合一門鎖、冠軍室內地磚等，讓小資家庭輕鬆住增值地王。

(中時 )