隨著中華郵政公司宣布自25日起調整存款利率，跟著連動的青年安心成家購屋優惠貸款利率也將隨之調整。一段式機動利率為1.43％，二段式機動利率為前2年1.19％，第3年起1.49％，混合式固定利率為第1年1.37％，第2年1.47％，第3年起1.49％。
青年安心成家購屋優惠貸款的基準利率是按中華郵政公司2年期定期儲金額度未達新臺幣500萬元機動利率，自2016年7月6日起為1.095％，而2020年3月25日起降為0.845％，降幅為0.25個百分點。
一段式機動利率是按基準利率固定加0.585％機動計息，將調整為1.43％。
二段式機動利率，前2年按基準利率固定加0.345％機動計息，將調整為1.19％，第3年起按基準利率固定加0.645％機動計息，將調整為1.49％。
混合式固定利率，前2年採固定利率，第1年按「撥貸當時」基準利率固定加0.525％固定計息，將調整為1.37％，第2年按「撥貸當時」基準利率固定加0.625％固定計息，將調整為1.47％，第3年起按基準利率固定加0.645％機動計息，將調整為1.49％。
(工商 )
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