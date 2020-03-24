新冠肺炎疫情嚴峻，面對近日大量國人自國外返台，為解決居家檢疫者的家屬入住旅館的需求，中市府今（24）日推出「安心旅宿」，只要設籍台中市的居家檢疫者、同地址共同生活之同戶家屬，連續14天入住台中市同一家合法旅館或民宿，市府將補助每戶5,000元。

此外，台中市觀光旅館公會、台中市旅館同業公會及台中市直轄市旅館公會等三大旅宿公會，也宣布與中市觀旅局攜手合作，提供連續住房市價2折起的優惠價，給居家檢疫者的家屬入住，目前包括全國大飯店、麗寶福容大飯店、清新溫泉飯店、兆品酒店、台中商旅、星河商旅、賀緹酒店、富信大飯店、星樣商旅一中館與中清館、奇異果快捷旅店等旅宿業者陸續響應，住宿天數愈長、可享越多優惠。

台中市長盧秀燕表示，中市府依照中央防疫規範，訂定「台中市安心旅宿防疫期間接待旅客標準作業流程及注意事項」，轄內現有512家旅宿業，只要主動實施防疫標準作業流程，經各旅宿業公協會審查確認後，再由觀旅局複審通過即核發「安心旅宿」標章貼紙，張貼於旅宿業入口明顯處，為遊客住宿安全與健康把關。

盧秀燕強調，安心旅宿不是防疫旅館，也不是居家檢疫替代所，是提供一般遊客或居家檢疫者的家屬入住，歡迎各縣市遊客或須居家檢疫者的家屬安心入住，快樂暢遊台中。

(工商 )