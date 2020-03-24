嚴禁法人替員工「假投保、真理財」。金管會從2018年2月起，不到一年半的時間，已陸續開罰9家壽險公司，都有接受企業、宮廟替員工投保相關儲蓄險保單，但最後以變更受益人、或受益人一開始就是法人的方式，用保單替企業理財，金管會抓到後就會公告、且開罰60萬元。

保險局副局長張玉煇表示，若企業是以員工福利、留才，或提供員工保障等名義，替員工投保壽險保單，受益人應是員工，但金檢時發現壽險公司卻接受受益人是法人，或受益人中途變更為法人，在核保上有缺失。

從2018年11月29日開罰台灣人壽開始，陸續公布包括中國人壽、保誠人壽、南山人壽、安聯人壽、富邦人壽、宏泰人壽、國泰人壽及遠雄人壽，共九家壽險公司在承保法人替員工投保保單上，都有類似的疏失。

金管會在2018年10月就發函壽險公會，要防止企業假員工福利之名投保，行真理財之實，呼籲壽險公司應維護保單「保障本質」，不得淪為企業資金運用工具，金管會要求壽險公會訂自律規範。

由於壽險業的儲蓄險、利變年金、利變壽險投報率都比銀行定存利率高，一些企業若有閒錢，就以替員工投保為名義，進行假投保，真替企業理財的行為，受益人填寫企業。

因為與投保目的不符，檢查局抓到多家壽險公司有此情況，保險局即以核保疏失開罰，一家多是罰60萬元左右。

(工商 )