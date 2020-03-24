晉升為二寶媽的簡嫚書擔任伊甸基金會公益大使，24日出席記者會分享育兒經驗與甘苦，也呼籲新手父母時常關注孩子的發展歷程。面對持續蔓延的新冠肺炎疫情，她透露工作方面暫無大礙，從去年11月持續拍戲，預計拍到年中告一段落，她不嫌辛苦，笑稱：「有工作是件幸福的事！」談到自己好姐妹孟耿如和黃子佼的婚禮取消，簡嫚書日前才和她聊起婚禮若用直播形式，開玩笑和孟說：「那我直播的時候要『抖內』贊助妳嗎？禮金就直接這樣給妳哦！看妳表現再看要給妳多少。」

簡嫚書擔任伊甸基金會的公益大使，表示最近都積極教導2個小孩防疫觀念。（伊甸基金會提供）

簡嫚書的2個女兒各是2歲和不到1歲，她格外珍惜和小孩相處的時光，在疫情爆發前，就時常帶著小朋友到戶外享受大自然，現在防疫則教2女兒勤洗手，不要亂摸臉。她透露本來4、5月計劃全家去日本的嚕嚕米主題樂園玩，暑假則打算想帶大女兒一起和朋友來場歐洲行，但這些計畫看來今年不宜。老公雲昌隆過去常在海外工作，但因疫情現在都在台北，陪伴小孩的時間也變多了，簡嫚書坦言：「因為疫情，也讓我們學習放慢腳步過生活，我覺得是不幸中的大幸。」

慢飛天使涵涵插上象徵闖關成功的旗幟，期許成長越來越進步。（伊甸基金會提供）

簡嫚書在記者會上也與6歲的「慢飛天使」涵涵及涵涵父母一起搭建積木城堡，並插上象徵通關挑戰的旗幟，共同呼籲社會大眾一起來關注孩子的發展歷程。伊甸基金會呼籲，每個孩子都不一樣，有各自的發展歷程冒險與挑戰，但只要給予關懷與陪伴，他們都能安心長大，伊甸投入早期療育服務已超過26年，每年幫助超過2萬名發展遲緩兒童及其家庭趕上成長步伐。詳情請上伊甸基金會官網www.eden.org.tw，或電洽伊甸專線0800-025-885。

(中時 )