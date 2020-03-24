台中市政府推出安心旅宿，獲得中市轄內現有旅宿業的群起響應。（陳世宗攝）

新冠肺炎疫情攀升影響，台中市政府24日推出「安心旅宿」認證標章，業者根據中央防疫規範加強防疫作為，審核通過可獲標章，獲得上百家業者響應。市長盧秀燕說，「安心旅宿」並非「防疫旅館」，開放一般遊客及居家檢疫、居家隔離者家屬入住，家屬入住每戶補助5000元。

盧秀燕指出，市府日前成立「居家檢疫替代所」，針對無固定居所，但有居家檢疫及居家隔離需求民眾，提供居家檢疫替代空間；24日再推出「安心旅宿」認證標章，服務對象是居家檢疫、居家隔離者的家屬及一般遊客，即有居家檢疫需求可至替代所，家屬如有需求可至安心旅宿。

盧秀燕表示，針對居家檢疫者、居家隔離家屬入住安心旅宿，市府也提出補助措施，即與居家檢疫者同一戶口且共同生活的家屬，連續14天入住台中市同一家合法旅館或民宿，市府補助每戶5000元，可回溯至3月19日；6都中除台北市外，營贏過其他4都。

觀旅局長林筱淇說，台中市共有512家旅宿業，為把關旅宿安全，市府根據中央防疫規範，訂定「台中市安心旅宿防疫期間接待旅客標準作業流程及注意事項」，業者只要依SOP加強防疫，經各旅宿業公協會審查確認後，再由觀旅局複審通過，就可獲得「安心旅宿」標章，讓民眾輕鬆辨識。

林筱淇強調，該局並與台中市觀光旅館公會、台中市旅館同業公會及台中市直轄市旅館公會合作，提供連續住房市價2折起的超值優惠給居家檢疫者家屬入住，在旅宿業受疫情衝擊當下，創造住房商機。

(中時 )