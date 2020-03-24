20200324中天新聞 辛龍悲訴3懇求 3/25下午現身劉真靈堂上香

「國標舞女王」劉真在本月22號22時22分病逝榮總，享年44歲，辛龍內心悲痛無法用言語形容，透過經紀人吳宗憲轉達4字心情「撕心裂肺」；現在劉真生前最後狀況也在網路瘋傳，令人心疼。

據知情醫師向《中時電子報》透露，劉真因加裝葉克膜搶救無效，後來又再裝心室輔助器和外接式人工肺，卻引發血栓等副作用，造成腦部開刀後無法消腫，末梢神經也壞死，只好截去部分腳趾頭，畫面光用想像的就令人心碎。

資深媒體人狄志偉昨日也在節目《T台政經話》中提到，柯文哲過去也曾談起一個天人交戰的案例，透露有位小朋友用了葉克膜後，四肢出現壞死發黑情況，所以是要把他手腳砍斷截肢，還是要救他呢？

狄志偉接著說，現在劉真傳出腳趾頭發黑、截肢的狀況，雖然沒有被證實，但也不是不可能。

據悉，柯文哲曾至北榮探視過劉真，並與辛龍懇談，當時他勸辛龍「以醫學專業角度真的是沒有機會」，加上劉真父母也不捨女兒受這樣大的痛苦，溝通非常久之後，劉真病逝榮總。

(中時電子報)