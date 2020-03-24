新冠肺炎衝擊各產業界生計，花蓮縣長徐榛蔚今天宣布多項紓困措施，包括減收花蓮市果菜批發市場攤位及冰庫兩成租金、承租縣有農地農民租金緩繳、縣有非公用土(房)地作營業使用承租戶緩繳租金或分期繳納、石藝大街租金減半4個月、房屋稅等稅負減輕措施，並研擬青年創業貸款利息補貼計畫，幫助業界度過難關。

徐榛蔚說，日前出席花蓮縣蔬菜栽培加工業職業工會會員大會，理事長鄭經華反映，受到疫情影響，市場人潮大幅減少，希望能比照花蓮市公所減收市場攤位兩成租金。研商後決議試辦攤位及冰庫減收兩成租金，減收的租金收入將由縣府補助部分經費辦理，希望能夠減輕攤商的負擔，維持蔬果供應品質及貨量。

受疫情影響，位於花蓮東大門夜市旁，因台鐵封園整修歷史建物而影響生意的石藝大街，22家攤商生計更受衝擊。徐榛蔚決定從4月至7月止提供石藝大街攤位每月租金減半優惠，與攤商一起共度難關，讓商家能獲得喘息空間。

花蓮縣地方稅務局就4月開徵使用牌照稅、5月開徵之房屋稅及按月開徵之娛樂稅，亦提供減輕稅負措施。未使用營業用車輛可申請停駛並按日免繳使用牌照稅，飯店旅館業部分樓層停用可申請減輕房屋稅，娛樂業者營業規模縮減可申請調降娛樂稅。

另外，減輕青年創業初期貸款利息負擔，縣府研擬青年創業貸款利息補貼計畫，近期將宣布申請流程，透過優惠貸款，完成青年創業願景。

花蓮縣政府也將依交通部及經濟部紓困振興辦法爭取補助經費，提六項計畫：成立東台灣觀光發展區域聯盟、辦理2020花蓮太平洋花彩節、2020花蓮觀光遊行銷影片、2020國際旅客花蓮自由行手冊、辦理花蓮縣在地企業輔導提升方案、花蓮東大門夜市環境設施改善計畫，經費合計1億730萬元整。

(中時 )