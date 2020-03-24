受到新冠肺炎（COVID-19）疫情影響，COMPUTEX主辦單位外貿協會秘書長葉明水及台北市電腦公會總幹事杜全昌共同宣布，基於維護參展廠商及參觀者的健康與安全，顧及參展效益與維繫COMPUTEX品牌形象，原訂今年6月2日至6日舉辦的COMPUTEX 2020，將延期至9月辦理。

貿協指出，新冠肺炎疫情目前已累積超過30萬人確診、分布於全球167國，已嚴重衝擊經濟、貿易、交通運輸與會展觀光等各行各業；為了持續服務全球有需求的參展廠商及買主，並顧及所有與會者健康安全，今年COMPUTEX將延期至9月28日至30日，於台北南港展覽館2館舉行。

貿協強調，今年COMPUTEX將呈現5G與通訊、智慧解決方案、電競及創新與新創（InnoVEX）等重點主題。依據麥肯錫最新疫情報告，中國與東亞的疫情在第2季初期會受到控制，歐美地區疫情也會在6月趨緩，貿協將透過全球63個駐外單位加強洽邀全球買主來台參觀9月的COMPUTEX。

針對持續力挺COMPUTEX的國內參展廠商，主辦單位將於6月原檔期期間，在台灣經貿網辦理COMPUTEX線上展覽，廣邀全球買主參加視訊採購洽談會，及邀請國內外指標廠商進行線上新產品發表會，同期將邀請國內外資通訊指標性業者，以Webinar型式分享5G與AIoT等智慧科技應用與最新趨勢。

(工商 )