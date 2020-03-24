因應近期國內受到嚴重特殊傳染性肺炎疫情衝擊，部分產業發生經營困難，尤其中小企業可能面臨融資受限，加重其經營困境，進而衝擊就業市場，中央銀行為協助企業正常營運，3月19日理事會決議通過銀行辦理中小企業貸款專案融通方案，總額度2,000億元，將從4月1日正式啟動。

央行業務局長陳一端表示，中小企業貸款專案融通方案，期加強銀行對受疫情影響中小企業辦理紓困，降低疫情對經濟及金融衝擊。方案經與銀行及相關單位研商後，央行對銀行提供專案融通的條件包括，利率以央行擔保放款融通利率減1.25個百分點，目前為0.25％，額度暫訂2,000億元，適用期限為2020年4月1日至2021年3月27日。

陳一端指出，銀行承作本專案貸款的條件方面，分為二部份，一是由財團法人中小企業信用保證基金提供九成以上信用保證的新承作貸款，額度最高200萬元，利率以不超過1％（央行專案融通利率加0.75個百分點）為限。

另一部份是由銀行徵提擔保品的新承作貸款，額度最高600萬元，利率以不超過1.5％（央行專案融通利率加1.25個百分點）為限。

陳一端強調，銀行承作本專案貸款，可搭配政府相關紓困振興貸款措施，4月1日起受疫情影響的中小企業如有營運週轉需求，可直接洽銀行辦理。央行也籲請銀行充分發揮金融中介功能，善盡社會責任，戮力推動辦理，提供中小企業持續營運所需資金。後續將持續關注疫情發展，以及專案融通實際辦理情形，適時調整專案的內容，也可能定期發布執行的統計結果。

(工商 )