逐筆交易23日上路亂象頻傳，多家券商下單軟體當機，似乎造成散戶縮手、交易量下滑的現象。證期局副局長蔡麗玲24日表示，若從自然人交易比重來看，逐筆交易上路前的交易日（20日），自然人交易比重是51.4％，但23日逐筆交易上路後自然人比重更上升至54.4％，顯示散戶交易量並未因逐筆交易上路受到影響，就交易量來看也無異常，「逐筆交易系統是一個中性的制度，沒有影響到量。」

蔡麗玲表示，台股23日集中市場成交量達1,540.5億元、櫃買市場成交量達281.75億元，合計1,822.25億元，比近期日均量動輒2,000億元來看，確實相對低，但若跟108年日均量1,556.36億元相比，仍算較高。

蔡麗玲進一步分析，23日成交量較少的原因，可能是國際情勢變化大，還有最近政府陸續祭出穩定市場措施，如調降借券賣出委託量、有條件禁止平盤以下放空等，對成交量也會有影響，另外，投資人是否還在熟悉逐筆交易系統也是有可能，並沒有到異常程度。

蔡麗玲表示，23日自然人交易比重54.4％，跟前一個交易日51.4％相比，沒有因為逐筆交易實施就減少，所以逐筆交易系統仍是中性的制度，未因逐筆交易上路影響到交易量。

蔡麗玲表示，上路第一天，多數投資人仍習慣以限價委託交易為主，限價ROD單比重高達96.31％，她指出，對中長線投資人來說，還是要用現價ROD下單方式比較穩健，風險可控。

(工商 )