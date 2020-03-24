去年10月台灣港務公司董事長吳宗榮因為南方澳跨港大橋斷裂，造成5死1失蹤而請辭下台後，由交通部次長黃玉霖暫代至今，行政院近日核下由台南市水利局局長李賢義接任，港務公司將於26日傍晚召開董事會，通過這項人事。這是港務公司四年來第四位非航港專業的董事長，海運界對於政府酬庸照舊非常失望。

港務公司首任董事長蕭丁訓是原港務局基層出身，在他退休後，政府在2016年9月2日派交通部次長吳盟分擔任港務公司董事長，吳盟分是路政出身，管過海運，還算有點淵源。2017年11月22日改派吳宏謀，吳宏謀是原任公共工程委員會主委，2018年派台南副市長吳宗榮接任，當時業界笑稱三人都是航港界的「高階實習生」，現在又多了一位。

李賢義48年次，國立高雄第一科技大學工程科技研究所博士、國立成功大學土木工程研究所學士與碩士，曾任公共工程施工評鑑委員、台灣營建仲裁人、公共工程採購評選委員、高雄縣營造業審議委員會委員、高雄市政府參事、高雄市政府水利局局長、高雄縣政府水利處處長。

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