王力宏近年重心轉往大陸，去年底12月29、30日正好在武漢開唱，在1月10日更一度發燒到39度，王力宏一度懷疑自己染疫趕緊就醫，幸好當下排除未中標，為求謹慎回台後進行自主居家隔離14天，如今過了2個月，他日前po出影片和粉絲報平安，20日也po洗手照，用中英文寫道：「謝謝大家這幾天的關心，很慶幸我和家人都健康。」又接著說：「不管怎樣，現在最重要的是大家繼續警惕，一起團結打持久戰，繼續手牽手堅信愛會贏，等疫情過了，一定會出現最美麗的彩虹！」

日前因身體狀況，王力宏告假《天賜的聲音》錄影，在家期間仍然透過通訊軟體開視訊會議，依舊相當忙碌，而他也多了時間陪伴家人，與3個小孩玩Switch，享天倫之樂還兼運動飆汗。王力宏希望大家一起攜手走過這段疫情，「照顧好自己、也就是保護別人！」也叮嚀大家防疫之餘，不要忘了社交，換個方式和親友多多聯繫，「心在哪裡，人就在哪裡喔。」

王力宏日前於武漢演出後發高燒，一度以為自己得武漢肺炎，所幸經檢查後未染疫。（宏聲音樂提供）

王力宏近期推出新單曲〈Forever Your Dad〉登上「亞洲新歌榜」港澳台榜的「總分排名」和「社會影響力排名」雙料冠軍，好消息讓他相當感動。而王力宏日前得知高中昔日同窗好友Dave得了漸凍症，隨著時間消逝，包括感官、行動力等身體功能逐漸下降，王力宏決定寫下此曲，並將這首英文單曲的所有收益，透過漸凍人協會（ALS）捐給同窗好友作為醫療費用、以及漸凍症研究基金。

從小在紐約長大的王力宏，認為高中同學Dave很優秀，好人緣加上有才能立刻選為班長，投緣的兩人至今仍是好友，先前在得知好友罹病時，晴天霹靂消息讓王力宏很難過，而好友Dave和妻子育有3女，讓同為人父的王力宏完全感同身受，他在臉書寫道：「爸爸對女兒的愛是獨一無二的！」透過這首英文歌，獻給Dave一家人。

近期因疫情影響美國許多學校停課，Dave樂觀說「因禍得福」多出和女兒相處時間，他也格外珍惜，把握每分每秒。王力宏〈Forever Your Dad〉MV已在王力宏YouTube官方頻道播出。

王力宏得知好友得漸凍症，特地譜曲〈Forever Your Dad〉。（宏聲音樂提供）

王力宏新歌〈Forever Your Dad〉登上「亞洲新歌榜」港澳台榜的「總分排名」和「社會影響力排名」雙料冠軍。（宏聲音樂提供）

王力宏新歌〈Forever Your Dad〉登上「亞洲新歌榜」港澳台榜的「總分排名」和「社會影響力排名」雙料冠軍。（宏聲音樂提供）

(中時 )