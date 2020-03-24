全球金融市場近期有多震盪？虛擬資產市場的震盪就是更加倍，投資人除了祈禱價格不要不時爆衝，更拜託交易系統一定要穩定、要乖。法幣虛擬通貨交易所幣託（BitoPro）今（24）日表示，已全新建置VIP制度，經由手續費回饋讓利的透明化制度，為提供用戶更佳的交易環境。

3月上旬由比特幣領頭的虛擬通貨價格崩盤，尤其3月12日的價格腰斬，投資人要的就是能在第一時間交易出場。幣託公司方事後收到用戶反應，表示BitoPro系統穩定，不僅價格波動時訂單仍能下單且快速成交，即使在賣壓引爆時，還能快速交易出場，「讓我少賠不少」。

基於用戶對於交易所的期待，幣託曾進行一系列的用戶意見回饋，包含社群意見搜集、問卷調查以及用戶面訪、電訪等，加快完成此次的VIP 制度上線。幣託表示，要讓台灣交易所也能追趕國際交易所的流動性，並讓交易所價格能快速反應行情。

該交易所指出，尤其近期投資市場崩盤，更加凸顯虛擬通貨全年無休與資產快速變現的優勢，已擄獲大型投資機構關注此特性。

(工商 )