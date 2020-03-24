史上最著名的女科學家瑪麗居禮夫人，除了是首位拿下諾貝爾獎的女性，更是史上唯一拿到諾貝爾物理獎與化學獎的科學家，堪稱「最強理科太太」，而改編她傳奇人生的傳記電影《居禮夫人：放射永恆》即將躍上大銀幕，在台上映。《居禮夫人：放射永恆》不僅由電影《愛的萬物論》製作團隊操刀，並由在《控制》飾演「神奇愛咪」而聲名大噪的奧斯卡影后提名女星羅莎蒙派克（Rosamund Pike）主演。

電影日前於英國首映引起廣大迴響，亦讓知名女星艾瑪華森（Emma Watson）主動於推特上大表支持，認為這是部值得大家看的好電影，而女主角羅莎蒙派克對於好口碑也表示開心，她強調：「能夠詮釋這位傳奇人物是多麼難得的機會，雖然很多人知道居禮夫人，但卻不了解她這個人與她改變世界的過程，這部電影絕對會讓你重新再認識她和她的發明。」

電影《居禮夫人：放射永恆》除了聚焦在居禮夫人是如何發現改變世界的新元素，亦重現她的波折情路，描述她是如何遇到一生的摯愛皮耶居禮，而在丈夫意外身亡後，身陷小三風波的她，在背負著「波蘭蕩婦」的罵名中，如何一步一步挺過來，拿下第二座諾貝爾獎。

飾演居禮夫人的女星羅莎蒙派克從造型到氣質皆完美化身，精采詮釋這位堅毅冷靜的傳奇女性是如何打破科學界限制，挑戰性別帶來的困境，導演瑪嘉莎塔碧（Marjane Satrapi）也大讚她的表現，她說：「在劇本設定上，居禮夫人的角色是個為科學全心奉獻，不容妥協，偶爾甚至有點傲慢的人，但羅莎蒙派克在詮釋角色的堅強個性同時，始終能保有一絲溫柔，讓人無法討厭，非常動人。」

(中時 )