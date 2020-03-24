隨著新冠肺炎疫情全球升溫，台灣也連帶受到波及，中央疫情指揮中心24日宣布，台灣新增20例病例，皆為境外移入，個案發病前分別在英國、愛爾蘭、義大利、土耳其、印尼、西班牙、法國、美國、泰國、德國、保加利和比利時等國有活動史。

台灣目前累計215人確診，2人死亡，確診案例中，哪個年齡層發生機率比較最高？結果發現，並非65歲以上的高年族群，而是落在20至24歲，發生率是每10萬人就有2.2人確診。

本土病例及境外移入病例年齡別發生率趨勢圖。（圖／疾管署官網）

根據疾管署公布的「全國嚴重特殊傳染性肺炎本土病例及境外移入病例年齡別發生率趨勢圖（2020年01至2020年13周)」，統計發現，發生率最高的落在20至24歲，也就是每10萬人有2.2人，第二高的為25到29歲，每10萬人有1.81人，第三高為30至34歲，每10萬人有1.6人，發生率前三高都是年輕族群。

本土病例年齡別發生率趨勢圖。（圖／疾管署官網）

至於被認為是新冠肺炎易感染對象的中高年齡族群，55至59歲，每10萬人發生率有1.1人，60到64歲，每10萬人發生率為0.55人，65至69歲，每10萬人發生率有0.45人，70歲以上，每10萬人發生率是0.55人。

若以「本土病例年齡別發生率趨勢圖」來看，發生率最高為55至59歲，每10萬人有0.38人，次高25至29歲，每10萬人有0.31人，第三高為30到34歲，每10萬人有0.25人。

境外移入病例年齡別發生率趨勢圖。（圖／翻攝自疾管署官網）

若是「境外移入病例年齡別發生率趨勢圖」來看，最高仍在20到24歲，每10萬人有2.02人。第二高的為25到29歲之間，每10萬人有1.5人，第三高則是30到34歲，每10萬人有1.36人。近來大量從國外返台民眾多是年輕人，也跟統計數據呈現符合。

(中時電子報)