目前新冠病毒確診全球第二、死亡病例全球第一的義大利，其疫情快速擴張至失控狀態。當地媒體指出，目前義大利死亡病例6077人，死者當中50人是神父，他們因頻繁入院安撫患者而感染病毒，特別是病危的重症患者。這些神職人員在危難時盡力鼓勵患者並給予宗教上的慰藉，並因此犧牲性命，贏得了大量民眾的尊敬。

據《界面新聞》引述外媒報導，截至23日，義大利已有50名神父因感染新冠肺炎死亡，此一數字已超過了殉職醫生的24人。

報導說，這些神父是為了安撫患者，頻繁出入重症監護病房而被感染。義大利目前是歐洲疫情最嚴重的地區，新冠肺炎確診6.4萬人、死亡超過6千人，但神職人員還是冒著感染風險，選擇陪伴並鼓勵信徒。

義大利媒體引述來自天主教教區的消息說，上週四有8位神父死於疫情，另有10人在週五和週六死亡。

報導指出，目前義大利疫情最嚴重的北部貝加莫地區擊，至少有20名神職人員倒下。其中有17人已被送往醫院救治，2名正在接受重症監護，神父們的年齡在45到104歲之間。

雖然義大利各種活動已經停止，民眾被要求待在家裡，學校也全部關閉，但是神職人員仍然繼續陪伴著信徒。帕爾馬主教恩裡科．薩爾米說，神父們的行為出於宗教熱情，連不應該進去的重症監護室都進去安撫患者，看到神父們因此生病，他覺得很心痛。

(中時電子報)