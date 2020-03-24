新冠肺炎疫情愈演愈烈，為讓防疫工作零破口，嘉義市原定3、4月將舉辦的青年節活動、兒童節表揚大會、嘉義市運動會及中小學閱讀表揚活動都暫緩延期，市府指出，因各項活動參與人次加總起來數千人，為減少群聚感染的風險，經再三研議後決定延後舉行。

嘉義市教育處長林立生表示，青年節與兒童節表揚活動分別約150人及450人參與，雖已規畫至戶外舉行，甚至取消表演節目，安排分梯次與出入口人員管制，以及量測體溫、手部消毒等因應作為，就連兒童節模範兒童表揚活動也只開放一位家長陪同，做足相關防疫消毒措施，但疫情尚未趨緩，再三審酌才會把原定3月28日青年節活動及4月2日兒童節表揚大會延期舉辦，獎項再交由各校另擇期於校內領獎。

至於原訂4月7日至13日舉行的109年嘉義市運動會，也因為疫情關係，以及避免造成民眾恐慌，市府決定將賽會延後，預計和下半年度的中小學聯合運動會合併舉行，不過各學校內的體育教學活動仍持續推動，養成學生運動習慣以增加自體免疫力。

另外，原定4月22日舉辦嘉義市108學年度國民中小學閱讀表揚活動，參加人數約有150人，目前也確定延期，舉辦時間將視疫情發展另行公布。

(中時 )