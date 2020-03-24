航行於高雄、馬公之間的台華輪，因船齡逾30年，影響旅客搭乘意願，在地方政府爭取下，交通部規劃推動國輪國造方式，打造新船「新台澎輪」汰換掉台華輪。預計3月底提報行政院，今年底前發包，新船最快將2023年底前下水營運。

航行於台灣本島與離島澎湖之間的航線，目前有布袋-馬公、高雄-馬公2條航線。其中，行駛於高雄-馬公航線上的「台華輪」，船齡已超過30年，設備老舊降低旅客搭乘意願。

交通部航政司長葉協龍表示，澎湖因地緣關係，有許多鄉親旅居高雄，澎湖雖以空運為主，但仍有海運需求，船的主要功能是提供台澎間海運客運服務，加上民生物資運送至馬公地區。

台華輪噸位為8134噸，提供1150個座位數，每年4月至9月旺季，每航次約載250-260人次，其餘淡季為130人次，每年最少載客為5.2萬人次、最多為8.4萬人次，相對於布袋-馬公航線，每年載客50萬人次，高雄-馬公屬於較冷門的航線。

在地方政府爭取下，2019年8月總統蔡英文赴澎湖聽取民意後，指示交通部汰換該船，航港局提出「新台澎輪」營運及國造案綜合規劃報告。

交通部表示，新台澎輪營運及國輪國造案，經訪價後，初估約23億元，但尚未定案。該綜合規劃，交通部已於3月23日初審通過，預計在3月底前提報行政院，後續待行政院核定後加速推動，預計2023年底前汰換台華輪。

交通部表示，將儘速擬訂招標文件並辦理招商說明會，希望在今年12月前發包，得標廠商將有20年的營運權。

(中時 )