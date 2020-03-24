3月5日下午，中鋼總部大樓29樓會議室聚集了各部門副總經理以上的所有主管，召開策略會議。在武漢肺炎疫情隱隱於全球流竄之前，中鋼早已快速動員，從2月就開始實施各項防疫管制；而這一次由企畫部門召集，董事長翁朝棟親自主持的高階主管會議，是要在明年慶祝建廠50年之際，為下一個50年的轉型之路「超前部署」。

疫情影響 修正期拉長

一直被視為國營事業營運模範生的中鋼，其實在2019年上半年，獲利已較前年同期少了35%，自11月起出現單月虧損2.94億元，12月的虧損金額更月增近2.5倍達10.22億元。今年1月虧損12.63億元，直到今年2月的自結依舊交出赤字。根據第1季的盤價以及肺炎疫情的影響估算，3月的業績也不樂觀。

業者分析，2008年中國粗鋼產量首度突破五億噸，超越歐、美、日、俄等區域的生產總和，但當年全球用鋼需求量卻大減，於是過剩的中國鋼材開始大量出口，這些低成本、低規格、低售價的產品，從此成為國際鋼市最大的干擾因素。

目前中鋼已有6成產品採用月盤，也多虧了這套新作法，讓中鋼在這次武漢肺炎疫情造成的市場急凍中，不必立即對第2季傳統旺季的展望驟下定論，間接減緩了衝擊。

季盤月盤雙軌制 減緩衝擊

其次是股利制度。即使獲利已不如以往風光，中鋼一直因高配息連續多年穩坐全台股東人數最多的企業王座。過去近20年來，中鋼的盈餘分配率都以80%為低標，甚至超過百分之百。

事實上中鋼也已經展開轉投資盤點的動作，還比日本製鐵更早一步結束部分特殊合金業務，接下來則是要整頓虧損的海外投資。然而，中鋼在已經殺成紅海的鋼市中，如何尋找未來定位？才是市場最關注的焦點。

綠能高值化 兩大發展方向

因此中鋼初步訂下兩大發展方向：切入綠能產業，以及升級為高值化精緻鋼廠。針對前者，中鋼已經耕耘了近10年，如今逐漸產生能見度，包括成為特斯拉供應鏈、離岸風電事業等等，這些轉向動作都領先亞洲鋼廠，尤其引起日本鋼鐵業的重視。

至於走向高值化，要從口號落實為具體作法，這就是前述會議的最主要工作。據了解，中鋼第一步將先定標最高規格產品銷售占比在去年達到29.7%的韓國浦項。

中鋼的下一個50年，也必須找到方向，「做強、做精，不做大」，才能繼續帶領台灣鋼鐵產業發展。

(中時電子報)