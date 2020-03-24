候用校長李豪朕（右）代理照南國小校長，24日完成交接儀式，並宣誓就職。（何冠嫻攝）

苗栗縣最大國小、照南國小校長邱廷岳接任苗栗縣政府教育處長，為維持校務正常運作，縣府遴派候用校長李豪朕，擔任照南國小代理校長。24日代理校長交接典禮在苗栗縣長徐耀昌主持下，完成宣誓與印信交接。

教育處前處長徐永鴻1月退休，縣府多方徵詢公告，由邱廷岳接掌教育處長。徐耀昌表示，邱廷岳歷任東興、信義及照南等國小校長以及苗栗縣校長協會理事長，教育行政資歷豐富，將借重他服務教育界40多年經驗，爭取經費改善校園設施，並推動創新教育，帶領縣府教育團隊再創新頁，期許現階段配合中央政策做好校園防疫，加強校園安全，嚴防霸凌事件。

「我是來做事、不是來做官」，邱廷岳表示，將用最大的努力傳承教學與行政經驗，讓苗栗的教育朝正向前進，並加強校園防疫工作，目前已將與大陸武漢合辦的楚才盃作文競賽，以及國高中學生赴澳洲遊學的「澳視群英展翅計畫」停辦。

為維持照南國小校務正常運作，縣府遴派候用校長李豪朕擔任代理校長，代理4個月後，將依相關規定重新遴選新任校長。24日交接儀式由徐耀昌主持交接印信，徐耀昌期許李豪朕延續照南國小優良安定的學習環境，繼續提升教育成效及校務穩定運作。

(中時 )