新冠肺炎疫情依舊緊張，由奧地利鬼才導演潔西卡賀斯樂（Jessica Hausner）執導的《小魔花》，電影講述科學家培育出新品種植物，原本是要帶給人類福祉，卻意外發現這些花朵竟有超強傳染力的副作用，若要防疫絕對要口罩不離身，意外和現實狀況有些類似。片中飾演科學家主角的英國女星艾蜜莉比查姆（Emily Beecham）也憑藉此片拿下2019年坎城影后，內斂帶點神經質的演技替這部時事神作再添可看性。

《小魔花》是一部帶有科幻色彩的心理驚悚電影，劇情描述近未來的科學家們透過病毒細胞改造，培植出一種外形豔麗的新品種花卉「小小喬」，供觀賞之餘還能散發出令人感到快樂的神奇香氣。但這芳香的幸福滋味背後，卻隱藏了科學家無法預測的危險，而它的超高傳染力有可能改變這個世界。

首次執導英語電影的導演潔西卡賀斯樂一直是科幻迷，曾憑藉多部奇幻電影榮獲包含威尼斯影展等殊榮，此次在新作《小魔花》依然延續她超現實的主題，以科幻經典《天外魔花》、《異形奇花》作為靈感發想，捨棄了誇張驚悚的特效，改以冷冽的視覺設計、風格化的運鏡與日本作曲家伊藤貞司的配樂，營造了一部簡潔卻又詭異的末世寓言，完整了多種風格的「異形花宇宙」。

英國女演員艾蜜莉比查姆飾演片中魔花「小小喬」的研發主任，身為單親媽媽的她為了拉近親子關係，不僅私帶一盆小模花回家，還以兒子的名字喬命名她培育的新種，但她卻萬萬沒想到這個以心血打造的心頭肉，竟會掀起口罩也擋不住的危機。

比查姆接受訪問時表示，她在研究這個女科學家角色時，受到微生物學家卡彭蒂耶（Emmanuelle Charpentier）和動物行為學家珍古德（Jane Goodall）的啟發，尤其她倆都曾在訪談時提到家庭關係在研究中帶來的影響。「某些方面，她們都逼不得以將家庭放在第二順位，研究第一。」

比查姆試圖將這種兩難的痛苦放入角色裡，並放大了知識份子面對專業的瘋狂情緒，讓這個同時帶有母性與野心的角色活了起來。艾蜜莉比查姆更以《小魔花》一舉拿下本屆法國坎城影展最佳女主角，在致詞時也打趣地說：「我連牙刷都沒收就趕回來參加頒獎典禮，能榮獲影后我真的很驚喜！」《小魔花》4月1日在台上映。

(中時 )