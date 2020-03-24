黃鐙輝、李又汝、孫綻三人在《無主之子》中有精彩對手戲。（民視提供）

黃鐙輝、李又汝在《無主之子》中騎單車出遊。（民視提供）

民視金鐘好戲《無主之子》拍攝接近尾聲，男女主角黃鐙輝及李又汝劇中談戀愛，一場兩人騎單車的浪漫之旅，拍攝現場卻爆笑連連。原來拍攝用的腳踏車輪胎一直無法灌飽氣體，龍頭還歪了一邊，黃鐙輝一騎上去就搖晃不已，加上路線彎彎曲曲，李又汝坐在後座尖叫連連。難操控的黃鐙輝忍不住求饒：「妳真的很重，趕快下車用走的！」李又汝則回嘴「你真的很沒『凍逃』（耐力）」，互相嫌棄後的兩人，只好下車搭道具車回程。

黃鐙輝回憶那場戲，他騎單車載李又汝來回騎了4、5趟，沒想到隔天真的鐵腿了，他笑說但體力變差不能再找藉口，殺青之後會好好鍛鍊體力。不過事後看到導演拍攝的畫面，真的很青春，頗有戀愛的感覺。

他說這次在《無主之子》飾演越南籍漁工「文誠」，真的挑戰非常大，除了要練會越南話，還要會唱越南歌，幸好同劇演員孫綻、余思達也是要學越南語，有同學一起練習，真的學得比較快。

首次與黃鐙輝合作的李又汝表示，非常幸運可以遇到這麼溫暖的前輩，在拍戲過程激盪出不少火花。她已待在嘉義布袋漁港「Long stay」好幾星期，在南部拍戲完全能感受到當地人的熱情，常常有長輩煮雞湯慰勞劇組，讓她直喊不想殺青，因為在嘉義拍戲太幸福了。

(中時 )