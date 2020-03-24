東京都24日又有17人確診感染新冠肺炎，這是東京都公布單日確診人數最多的1天，使東京都的確診數增加到171人。東京都知事小池百合子23日在記者會上表示，「有可能出現不得不採取封城等強力措施的狀況」，引起網友的恐慌。

NHK報導，東北醫科藥科大學特任教授賀來滿夫表示，「東京不知在哪感染，也無法查出感染關聯的患者逐漸增加。若看美國和歐洲感染擴大的情形，實在不容樂觀看待。今後尤其是都市內恐有感染者爆增之虞，(小池)可能想借強烈的言語表現來讓大多人共有危機感吧。」

賀來強調，「切記，不停舉辦大規模活動的話，風險確實會升高。日本國內若感染突然擴大，也十分有可能不得不認真考慮封城。雖然沒必要限制民眾購物、散歩等所有的外出活動，但多人的集會活動仍應自我約束，必須徹底做到洗手、戴口罩、室內換氣等，更加致力於防止感染對策。」

小池的封城發言使許多人感到恐慌。NHK報導，有網友說，「如果突然宣布封城會很頭痛！」「收入會更加減少」「千葉縣民就無法上班了」「只能住公司了」，也有人說，「快這樣做吧！」「比起經濟，生命更重要！」等。

(中時電子報)