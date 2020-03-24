國民黨被爆料，指文傳會新媒體部主動找挺藍的臉書粉絲專頁版主及小編到中央黨部開會，似要重組網軍，卻不給任何費用，還要自付車馬費。文傳會表示，文傳會並沒規劃要買網軍，僅希望提升與友好粉絲團間的互動，加強監督政付，可惜部份粉絲團小編可能想藉機牟利不成，故意擷取片面資訊，用錯誤訊息爆料。

有媒體接獲爆料，指文傳會在黨主席改選前就鎖定14個挺藍粉專，沙盤推演籌組網路作戰部隊，且在黨主席補選後的本月22日，邀版主、小編到中央黨部開會，表達願提供素材給粉專操作網路議題帶風向，卻不願承諾出事給予法律支援，連到黨部開會的車馬費都要自付，擺明要他們當義勇軍，讓長期自發挺藍的版主、小編們很心寒。

文傳會表示，國民黨在網路一直居於劣勢，目前正在設法加強聲量，例如開始規劃每週直播，因此也希望提升與友好粉絲團間的互動，同時共同監督政府，原本就沒規劃、更沒資源「買」網軍。

文傳會說，當天聚會主要是找友好的粉絲團版主聚會，盼共同合作監督執政黨，合作模式則會參考各粉專版主意見，希望未來建立窗口去做聯繫，建議合作機制及溝通管道，並不存在購買問題。部份粉絲團小編可能因為想要藉機牟利不成，故意擷取片面資訊，用錯誤訊息進行爆料。

負責此事的文傳會專員呂謦煒也在臉書提出4點回應說：「1.我什麼時候框了14個粉專，連我自己都不知道。2.理念相近，共同合作，相互認識討論，有什麼見不得人的？3.週刊認證國民黨沒資源，大家都是自發性，熱誠性，甚至根本不是一個命令一個動作的指揮監督關係。4.歡迎各界起義師，在網路上貢獻出自己的力量。」

呂謦煒受訪表示，與友好粉專交流是必要的事，新媒體部會繼續擴大網路交流，但絕不可能像楊蕙如或1450般「買網軍」。

文傳會則強調，國民黨歡迎所有人共同監督政府，也歡迎與文傳會進行各類合作，但希望有心人士不要刻意操作和不實爆料。

(中時 )