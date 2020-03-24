印度新冠肺炎確診人數急增，北方邦政府早前要求所有工廠關閉。外媒報導指出，小米將遵循印度政府的的封鎖令，暫停印度廠房的生產。小米是印度最大的智慧手機品牌，集團表示，公司辦公室、倉庫、服務中心、小米之家及製造廠等每個設施將遵守封鎖令，並24小時警惕地監控局勢。

報導引述知情人士表示，Oppo、Vivo及三星已停止在印度大諾伊達地區工廠的生產，並將與政府官員會面，討論未來的方向及措施，中國聯想集團旗下的摩托羅拉也將關閉其工廠，但尚未清楚關閉時間。

三星的發言人表示，將遵循印度的政策，暫停諾伊達工廠的營運至25日，並努力確保供應產品時不會遭遇挫折。

值得注意的是，電信設備製造商易立信及諾基亞於浦那和金奈的工廠仍繼續生產，易立信發言人指，繼續生產乃獲得印度政府相關部門的豁免，集團在那的工廠將基於社交距離原則工作，即50％工人會上班。

(工商 )