新冠肺炎疫情持續發燒，境外移入確診個案激增，造成人心惶惶。農曆三月初三為玄天上帝聖誕，中國武當道教太玄法師協會自今（24）日起至26日，啟建「祈安驅瘟，除疫科儀」燃點燈儀聖會，以火符去除瘟疫，祈求安定人心，國泰民安。

太玄法師協會理事長蕭道賢表示，農曆三月初三是玄天上帝聖誕，祝聖祈安啟建燈儀的儀式，今年已是第36年了。「燈儀」是道教中不可或缺的法事，3月24～26日三天吉祥醮會，祝聖祈安燃點年燈，再以公雞雞冠之血與靈氣注入及噴灑年燈上，祈求國泰民安、風調雨順，瘟疫彌消、家家祥和。

太玄法師協會法師鄭茂祥指出，太玄宗壇承武當真傳太玄法門於3月24～26日三日，由宗主玄賢道長及諸位法師開壇、上表、演繹完整年燈科儀，敬邀十方道友、信眾共參聖會，共同祈求聖真護佑，減緩疫情，保佑世人身體健康。

鄭茂祥表示，祈安驅瘟除疫科儀，是一項十分重要且正式的科儀，今年農曆1月16日（國曆2月9日）玄天上帝已第一次指示辦理祈安除疫；3月24～26日是玄天上帝藉聖誕之時，第二次指示，而第三次目前尚未接到上喻。

他表示，燃點平安年燈之後，以公雞雞冠之血噴灑是自古以來的儀式，宗教團體在祭祀時，經常藉助公雞的靈性，引用雞冠之血來做「開光、制煞、除穢、驅魔、貫注靈氣、法器開光」等。

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