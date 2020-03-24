在岸人民幣（CNY）24日16：30收盤大漲418點，盤中一度升破7.07，報7.0676。收盤時，報7.0769。

在岸價16：30收報7.0769，較上日下午4時30分收報7.1187，大升418點或0.59％；較晚上11時30分最後成交價7.09，升131點。

夜盤持續上漲，截至19：43分，在岸價報7.0573。離岸人民幣（CNH）亦持續走強，截至19：43分，報7.0693。

官方24日開出的中間價報7.0999，較上日的7.094，跌59點或0.08％。

交易員指出，美國聯準會（FED）推出最大力度寬鬆措施，美匯指數高位回調，市場情緒轉穩，亞洲貨幣拋壓明顯緩解，人民幣順勢反彈，不過市場對美元流動性緊張能否真正緩解仍謹慎，且逢低購匯需求較旺，短期人民幣難擺脫區間震盪。

另有交易員認為，由於疫情發展仍具有不確定性，FED無限量寬鬆措施對於緩解美元流動性緊張效果有待觀察。若流動性狀況持續改善令美元下行趨勢確立，人民幣才會進一步反彈。

(工商 )