本周星座運勢土星進入水瓶座，水瓶座是個變化多端的星座，但土星相當傳統，兩者能量相當衝突，會影響到新創與科技產業，有可能工作上會有意外的管制，風象星座受到比較多影響。更多的星座運勢命理專家許睿光老師告訴你。

睿光談星座 2020/03/22~03/28 星座運勢

運勢大旺：

●牡羊 ♈️ 開心愉快 開拓生活

●魔羯 ♑️ 努力執行 成果豐碩

●處女 ♍️ 順風順水 貴人相助

●雙魚 ♓️ 互助合作 帶來機會

運勢平穩：

●射手 ♐️ 戀愛投資旺 仍須看緊荷包

●水瓶 ♒️ 內在篤定 開創新局

●雙子 ♊️ 拓展人際 遇見貴人

●巨蟹 ♋️ 職場發光 他人信服

要注意：

●天蠍 ♏️ 伴侶合夥 略感不安

●天秤 ♎️ 多方壓力 自我調適

●金牛 ♉️ 上司主管 注意相處

●獅子 ♌️ 人際糾葛 當心破財

➤加碼

財運最旺：雙魚 ♓️

桃花最旺：射手 ♐️

事業最旺：巨蟹 ♋️

(中時電子報)