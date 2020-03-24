本周星座運勢土星進入水瓶座，水瓶座是個變化多端的星座，但土星相當傳統，兩者能量相當衝突，會影響到新創與科技產業，有可能工作上會有意外的管制，風象星座受到比較多影響。更多的星座運勢命理專家許睿光老師告訴你。
運勢大旺：
●牡羊 ♈️ 開心愉快 開拓生活
●魔羯 ♑️ 努力執行 成果豐碩
●處女 ♍️ 順風順水 貴人相助
●雙魚 ♓️ 互助合作 帶來機會
運勢平穩：
●射手 ♐️ 戀愛投資旺 仍須看緊荷包
●水瓶 ♒️ 內在篤定 開創新局
●雙子 ♊️ 拓展人際 遇見貴人
●巨蟹 ♋️ 職場發光 他人信服
要注意：
●天蠍 ♏️ 伴侶合夥 略感不安
●天秤 ♎️ 多方壓力 自我調適
●金牛 ♉️ 上司主管 注意相處
●獅子 ♌️ 人際糾葛 當心破財
➤加碼
財運最旺：雙魚 ♓️
桃花最旺：射手 ♐️
事業最旺：巨蟹 ♋️
(中時電子報)
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