天母弒母案，林姓女子殺害72歲母親，士林地院今辯論終結，林女否認殺人，辯稱「只是吵嘴、打架，想不透怎麼流這麼多血」，林並稱，2人互相踹、互相踢，沒有打頭，「我也很驚訝，但我個性內性，並沒有表現出很害怕」，希望法院能從輕量刑，庭訊3小時結束，法官諭知5月7日上午11點宣判。

林女因懷疑母親丟棄她訴訟文書，在果醬罐子內放置4張百元鈔票，每天以法力、巫術要殺害她，去年3月1日傍晚，先以電話恐嚇母親「你回來我就殺了你！」接著2人在同住在天母東路的住處發生口角，附近鄰居都聽聞物體撞擊牆壁的聲響，林女坦承兩人互毆。

起訴書指，林女毆打母親後出門倒垃圾，又到精舍找拜拜，過程冷靜並沒異狀，直到晚間10點多才報警，還謊稱下午有2名黑衣人送母親回家，企圖誤導警方辦案，但警方調閱監視器畫面，只有林母1人返家，戳破她謊言。

士林地院24日開庭，囑託台大醫院精神鑑定，報告指林女認為父親易怒、母親愛說謊，患有「妄想型思覺失調症」，從小曾被父、母言語暴力，多年前在美國維吉尼亞州結識簡姓前夫，在賭城拉斯維加斯結婚，也遭受暴力相向，之後又發生車禍，個性變成「孤僻型人格障礙」，而林母因為愛面子，留字條要她「千萬別向外求援」，導致她病識感不足，不曾就醫服藥，終致憾事發生。

不過，鑑定報告指出，案發後出門丟垃圾、到精舍等舉動，顯示並未喪失辨識違法能力，且有忍耐延遲、避免逮補能力，至於是否符合減刑，請法院依法認定。

而林女對於案發過程，否認用刀具、棍棒毆打母親，僅坦承徒手毆打，且犯案後立刻打119尋求救援，並沒有要致母親於死，林女並否認把玻璃罐打碎，鋪在房門門口，讓母親腳部受傷，只有想想並沒有真的這樣做。

審判長詢問，母親脖子上的勒痕、額頭上的銳利傷怎麼造成？林女回答，只有拿刀輕輕放在母親脖子上，當時手發抖，根本下不了手，只是要嚇嚇她而已。脖子、額頭受傷，可能是母親常說不想活了，她自己造成的。

審判長接著問，為何在警察面前編造2名黑衣人，想要隱瞞事實？林女回答：「因為我個性內性，沒有表現出來，那時警察說我殺母親，心裡很害怕，才會編故事，不過，很快就說不是真的。」審判長更問，母親都死了還要冷淡，林女則回答「我個性就是這樣」。

審判長最後問：「你剛說流了很多血，現場並沒有，你有清理過嗎？」林女才說，母親有用衛生紙擦拭，被她丟到馬桶沖掉了。

辯護人則說，林與母親互有推拉，並無殺害母親的動機，刀具上的血跡無法證明有殺母的事實，另外棍棒、掃把、畚箕，等棒狀物，都沒有驗出血跡反應，而且林遭遇父母家暴、前夫暴力、車禍事故，導致有思覺失調症，希望法官能以重傷害罪予以減輕其刑。告訴代理人則說，希望林女在刑期執行完畢後，能進入適當處所予以監護，絕對不能讓林女回歸社會。

(中時 )