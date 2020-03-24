世衛：過去24小時新冠肺炎確診85％來自歐美 20:072020/03/24 旺報 賴廷恆 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 世界衛生組織發言人瑪格麗特‧哈里斯。（取自央視網） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 據路透社24日報導，世界衛生組織發言人瑪格麗特‧哈里斯表示，過去24小時報告的新冠肺炎確診病例，85％來自歐洲與美國。 當被問及美國是否會成為疫情「震央」一事，瑪格麗特‧哈里斯指出，「我們現在看到美國的病例數量大大增加，因此它確實具有這種潛力。」 (旺報 ) #美國 #肺炎 #病例 #新冠 #新冠肺炎 #確診 #世界衛生組織 #發言人 #世衛組織 #美國 #歐洲 #疫情 #路透社 也許您會感興趣 推薦閱讀 在家工作帶動科技股！美股收復2萬點大關 07:442020/03/20 國際 NBA》麥基妹妹澄清：我哥沒感染新冠 09:352020/03/20 體育 奧會：東奧舉辦 不會犧牲運動員權益 10:292020/03/20 體育 東奧去不去？奧會：選手可說No！ 11:202020/03/20 體育 擔心出國遭汙名化 警員蜜月旅行變環島 14:232020/03/20 生活 防疫E起動 障礙路跑賽推居家運動妙招 15:242020/03/20 體育 球類陪練員確診 同團33人隔離檢疫 19:372020/03/20 體育 不敵疫情 台南知名丸傑水產餐廳爆歇業 20:302020/03/20 生活 趙少康談疫情 沈富雄：你這句話很殘忍 00:262020/03/21 政治 新冠病毒回馬槍 再襲亞洲 01:202020/03/24 國際大事 兩岸熱門新聞 鍾南山團隊：連花清瘟體外試驗顯示抗新冠病毒作用 - 時政 世衛：過去24小時新冠肺炎確診85％來自歐美 - 兩岸 - 旺報 頻繁入院安撫新冠患者 50名義大利神父殉職 - 兩岸 蘇指陸隱瞞疫情 國台辦批惡毒無恥 - 兩岸 - 旺報 白宮疫情專家：川普有些話不符事實 但我攔不住 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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