據路透社24日報導，世界衛生組織發言人瑪格麗特‧哈里斯表示，過去24小時報告的新冠肺炎確診病例，85％來自歐洲與美國。

當被問及美國是否會成為疫情「震央」一事，瑪格麗特‧哈里斯指出，「我們現在看到美國的病例數量大大增加，因此它確實具有這種潛力。」

(旺報 )