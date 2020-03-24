全國總工會理事長陳杰，身兼第五信用合作社理事主席，今天到各分社了解幹部們與基層同仁的防疫工作，並關心相關防疫需求。（陳杰提供／謝瓊雲彰化傳真）

全國總工會理事長陳杰，身兼第五信用合作社理事主席，今天到各分社了解幹部們與基層同仁的防疫工作，並關心相關防疫需求。（陳杰提供／謝瓊雲彰化傳真）

新冠肺炎疫情在歐美爆發大流行，全台確診案例不到半個月飆破200例，已達215例，民生與防疫物資再度瘋搶，彰化縣許多鄉鎮藥局外再現排隊人龍；全國總工會理事長陳杰今天呼籲中央，應斟酌現有口罩產量，將每週領取三個口罩，改為每月領取12個或15個，避免因排隊導致群聚感染，既勞師動眾、且徒增防疫破口。

新冠肺炎疫情爆發初期，台灣口罩生產量不足，擔心民眾因恐慌心理作祟，造成搶口罩囤積風潮，中央流行疫情指揮中心除號召台灣產業組成國家口罩隊，加緊口罩生產，更限制口罩對外出口，一律徵收，發放給全台民眾共享，以共同防禦新冠肺炎病毒的肆虐。

陳杰表示，為了讓人人有口罩可用，這樣的政策無可厚非，更讓頹機者無所作亂，避免天價口罩擾亂民心士氣。但當前台灣口罩產量從每月100多萬個，突飛猛進到1300萬個時，每周領取3個口罩政策就應懸崖勒馬，而非依循舊例不思改進！

陳杰指出，為對抗新冠肺炎，政府全力捍衛全台民眾身體健康與生命安全的努力，應給予高度肯定，但全台2300萬民眾，為了排隊領取3個口罩，周周勞師動眾，所耗費的人力、物力值得檢討。每月1300萬個口罩生產量，已讓台灣躍升為全球第2大口罩生產國外，扣除醫療醫護人員、公共運輸從業人員、警務人員優先外，甚至讓政府有餘力從事「抗疫外交」，讓台灣國際網路聲浪躍升。

陳杰說，全台2360萬人口，每個人每個月至少有購買15個口罩的權利，呼籲指揮中心應思考將口罩發放政策改弦易轍，切勿再勞師動眾，讓辛苦的上班族、長輩每周辛苦排隊買口罩；除增添人力、物力負擔，更徒增群聚感染風險。

他強調，口罩發放政策改為改為每月購買15個，將有下列4大優點：

一、上班族不用每週排隊，節省人力，省卻物流費用及降低藥師人力負擔，更讓排隊時間可以用在有效率的地方，強化台灣競爭力。

二、由每週三個改成每月十五個，每人可以更方便安排口罩使用時限，不必擔心排隊買不到，造成一個口罩用超過一週窘境。

三、避免群聚感染：無症狀案例日益增加，衛生福利部長陳時中更直言擔心這些案例將成為防疫地雷，一旦無症狀感染者加入排隊領口罩行列，群聚感染、社區感染將無可避免，也將使台灣陷入國安危機。

四、降低民眾恐慌心理：口罩缺，民眾就會更恐慌，一旦紓解口罩慌，人人有口罩庫存，出門不必擔心防護不足，更可以強化防疫陣線。

(中時 )