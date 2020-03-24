在酒店上班的女子，未婚產子後，孩子託給在嘉義的母親照顧，不過女子的兄長，2018年8月將小孩北上同住，但女子卻沒好好照顧，更與男友涉嫌將年僅2歲的男童，關在廁所內並不時毆打，僅偶爾以麵包、飲料餵食，導致男童必須喝馬桶水解渴，於11月間活活餓死。

這名體重不到5公斤的2歲男童，2018年11月中，被發現倒斃在浴室內，警消趕抵現場時，目睹男童瘦到皮包骨，身軀沾染排泄物，蜷曲在冰冷浴室內死亡至少已2日。不名母親出庭時稱，都是哥哥在虐童，但是哥哥卻於3月24日在北院，反咬都是妹妹與男友做的，更喊冤自己沒錢照顧小孩。

在北市酒店上班的男童母親，疑和男友對2歲兒子施虐，但女子卻稱是兄長對兒子施虐，圖為示意圖。（圖／報系資料照）

這名兄長表示，他於2018年8月間經母親轉告，將外甥帶到妹妹在北市的租屋處，因妹妹稱願給付酬勞請他照顧小孩，他才留下來同住，但妹妹在同住期間，不僅將小孩關在廁所、心情不好就會對小孩毆打，也沒給他帶小孩的酬勞，他在台北沒工作，只能買些麵包、飲料和外甥果腹，一天不僅吃不到3餐，有時還只能吃外甥剩下的。

男子還供稱，妹妹2018年9月與男友同居後，2人只顧自己開心，還不時會毆打男童，他有時看不下去，趁妹妹去酒店上班時，將外甥從廁所抱出來，妹妹下班又把他抱回去，有次3人逛夜市回家，驚見男童渴到喝廁所水，妹妹竟又上前毆打；這名兄長稱在台北拿不到錢，又一直餓肚子，只好於10月間離開，直到被通緝後，他才知道男童死亡。

由於男童母親領有輕度身障手冊，兄長既無請律師辯護、反應也慢半拍，法官懷疑林家家庭背景，特地詢問兄長的學歷？有無接受特殊教育？男子稱，他是嘉義某高職肄業，沒有受過特殊教育，庭末法官諭知林男還押，下月21日再開庭。另外，檢方依遺棄致死罪起訴男童母親、依幫助犯起訴男友，並另以妨害幼童發育罪，起訴這名兄長。

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(中時電子報)