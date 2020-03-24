國內大學又出現確診個案，繼成大、文藻後，中央流行疫情指揮中心今天晚上緊急公布，新增一名確診個案，為30多歲法籍研究生，因為曾接觸來台旅遊的法國朋友，因此確診，為本土個案。國內確診個案累積216案。

新竹清華大學校長賀陳弘今天發給學校師生一封公開信，告知有26名學生和教授與確診者密切接觸需居家隔離外，也公佈20門課程、900人採遠距教學，呼籲師生要做好個人防疫措施。

該校共26名同學及教授在清大修習和教授的課程共20門，修課人數共900多人，已一一用簡訊及電郵通知，請師生依疫政單位規定從即日起至3月31日自主健康管理，儘量避免出入公共場所，如必要出門時應戴口罩，每日早晚各量體溫一次、詳實記錄體溫及活動史，同時這20門課也從即日起到3月31日改為遠距上課。

中央流行疫情指揮中心疫情監測組副組長莊人祥表示，先前確診的案例84為法國人，來台旅遊時，住在這名研究生的朋友家中，並於3月18日確診。216與84案兩人在朋友家接觸，研判感染源就是84案。

莊人祥表示，216案在三月十七日就被列為居家隔離接觸者，三月二十出現發燒，今天確診，目前個案是某大學研究生，莊人祥表示，目前接觸的同學、老師共29人。

(中時 )