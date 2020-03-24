劉真22日晚間22時病逝台北榮總，她的追思會於4月22日在寒舍艾美酒店舉行，追思靈堂則設在龍巖會館，25日下午14時22分開放追悼，喪禮以佛教儀式進行。下午4點多大批粉色、白色鮮花陸續進場，花種包含桔梗、菊花、百合、鬱金香等，也有被白紙包覆、形如遺照的板子出現，但工作人員沒有正面證實是否為劉真靈堂所用。過去時常邀劉真上節目的《女人我最大》也送花籃致意，藍心湄透過經紀人表示：「劉真老師為《女大》的貢獻比我還多更多！」

藍心湄感謝劉真的貢獻，「老師是我們的夢幻名單之一，舉凡肌膚保養，她永遠說得最正確，帶來的產品也最豐富，聊收藏品更是故事精采讓人著迷！教大家運動或跳舞，老師超有耐心（是真心的耐心）。」她強調，「老師都是第一個從頭到腳、全身裡外濕透了！最感動的是，聊老公家庭小孩教育……等，這些她改變最多。」

最後，藍心湄也感性表示：「我就寫到這了，感謝所有媒體的諒解，我真的無法在錄影現場敘述一切一切劉真對節目的奉獻，謝謝你們。」

(中時 )